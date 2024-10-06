القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، افتتح اللواء مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.