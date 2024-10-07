الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا الثلاثاء بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

 

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 8-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 07 - 10 -2024


وتنشط الرياح على الوادى الجديد وجنوب سيناء وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة
 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8-10-2024

درجات الحرارة اليوم الإثنين 07-10-2024 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 07 - 10 -2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 07- 10- 2024

طقس الغد، نشاط للرياح على هذه المناطق

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 7-10-2024

الأكثر قراءة

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية؟ خبير عسكري يكشف مفاجأة

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل غير المعلنة في غزة ولبنان وإيران

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية