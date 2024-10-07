التفاصيل الكاملة لإحالة المتهمين في سحر مؤمن زكريا إلى المحاكمة.. المتهم الأول أذاع أخبار كاذبة وبث الرعب في نفس المجني عليه.. والجناة صوروه بقصد استغلال مرضه

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

المتهمون اصطنعوا السحر ودفنوه بإحدى الجبانات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

المتهمون حاولوا استغلال مرض اللاعب مؤمن زكريا

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

و طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية

وقال مؤمن زكريا خلال التحقيقات: إنه فوجئ بانتشار فيديوهات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد وجود أعمال سحر ودفنه بمنطقة مقابر الإمام الشافعي، وتحديدا إحدى الجبانات المزعوم ملكيتها لعائلة اللاعب السابق مجدي عبد الغني.

المتهمون تداولوا أخبارا كاذبة

وأضاف أن هؤلاء الاشخاص تداولوا أخبارا كاذبة، وشهروا بي، واختلقوا واقعة للنصب علي وابتزازي، بأنهم استخرجوا عملا من داخل المقابر أمام حوش الكابتن مجدي عبدالغني.

وعن علاقته بالزاعمين باستخراج السحر الخاص به من داخل مقابر الإمام الشافعي دائرة القسم، قال: أنا معرفش حد منهم.. دول مجموعة بينقلوا أخبار كاذبة للتشهير بي وابتزازي، وأطالب بإثبات الحالة واتخاذ اللازم ضد المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على المتهمين بأعمال سحر مفبرك للاعب مؤمن زكريا.

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناقلته عدد من القنوات، والذي تضمن عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

