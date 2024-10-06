أسعار البن ترتفع 200 جنيه للكيلو في أقل من شهرين

ارتفعت أسعار البن في الأسواق ارتفاعات جديدة خلال أكتوبر الجاري؛ وبذلك تكون الزيادة الثانية في أقل من شهرين، إذ ارتفعت أسعار البن في منتصف أغسطس الماضي بنحو 80 جنيهًا في الكيلو.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

تصل لـ 120 جنيهًا ارتفاعًا في سعر كيلو البن خلال أكتوبر

وعن الزيادة الجديدة في سعر البن خلال شهر أكتوبر الجاري، فتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو البن ما بين 100 إلى 120 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

أسعار البن السادة بعد الزيادة في الأسواق

وارتفع سعر كيلو البن السادة «عبدالمعبود» من 580 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر كيلو البن المحوج بعد الزيادة في الأسواق

فيما ارتفع سعر البن المحوج من 700 جنيه إلى 820 جنيهًا للكيلو جملة.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار البن في الأسواق؟

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار البن في ظل استقرار سوق الصرف

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن أسعار البن ارتفعت بشكل غير مبرر خاصة مع استقرار سوق الصرف.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

توقعات بارتفاع حجم استهلاك البن في مصر

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقع في التحليل الذي أصدره حول «سوق البن العالمي» أن يرتفع حجم استهلاك سوق البن المصري خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع تبلغ 5.7%.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

توقعات بأن يصل حجم استهلاك سوق البن المصري إلى 31.5 مليون كيلو

وأوضح أنه يتوقع وصول حجم الاستهلاك من البن إلى 31.5 مليون كيلو في عام 2024، وذلك مقابل 29.8 مليون كيلو خلال عام 2023،.

نمو سوق القهوة الجاهزة في مصر

وأضاف أن سوق القهوة الجاهزة في مصر، شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بسبب تفضيلات العملاء، واتجاهات السوق.