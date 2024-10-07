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ثقافة وفنون

حسين كمال أمسية جديدة بصالون “كلام في السيما” الخميس

حسين كمال، فيتو
حسين كمال، فيتو

تنظم سينما الهناجر،التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”،  في الثامنة مساء الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري.

ويقدم الصالون الجزء الثاني من حلقاته المميزة بعنوان "حسين كمال.. هذا المخرج الشامل سينما، مسرح، تلفزيون، إذاعة " 

ويدير الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق.

المخرج حسين كمال

ولد "كمال" في القاهرة بتاريخ (17 أغسطس 1934) وتوفي في(23 مارس 2003)، ودرس في معهد باريس للسينما، وتخرج منه عام ١٩٦٥، كما يعد من أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية المصرية وله حوالي 30 فيلما تعد من علامات السينما المصرية.

 وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ديك البرابر" بطولة نبيلة عبيد عام 1992، وقدم آخر مسلسلاته التليفزيونية مع آثار الحكيم في "نحن لا نزرع الشوك" عام 1998.

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