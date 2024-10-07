6 مواجهات عربية مثيرة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أجريت، اليوم الإثنين، قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات منتظرة في كلا البطولتين، مع الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تبدأ مرحلة دور المجموعات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر القادم، على أن تُختتم تلك المرحلة بمباريات الجولة السادسة والأخيرة أيام 17، 18، 19 يناير 2025.

مواجهات عربية مرتقبة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

واتسمت القرعة بطابع المواجهات العربية في أغلب المجموعات، سواءً في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية، حيث نشهد 6 صدامات عربية بواقع 12 مباراة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

في ثالث المجموعات، حيث يواجه الأهلي حامل اللقب نظيره شباب بلوزداد الجزائري في مجموعة ضمت أيضًا أورلاند بيراتس من جنوب أفريقيا، إضافة إلى ستاد أبيدجان الإيفواري.

والتقى الأهلي نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقًا بدوري الأبطال، عرفت انتصار الأهلي في 2، والتعادل في مثلهما بمواجهتين لم يشهدا تسجيل أي هدف، أقيمتا بدور المجموعات لنسخة الموسم الماضي.

الترجي ضد بيراميدز

وتشهد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا صدامًا تونسيًّا مصريًّا منتظرًا بين الترجي وبيراميدز، في مجموعة تضم أيضًا ساغرادا الأنغولي ودجوليبا المالي.

وعرفت مواجهات الترجي مع الأندية المصرية تنافسية كبيرة على مر السنوات، وفي هذا الموسم يواجه خصمًا يلعب ضده لأول مرة، ألا وهو بيراميدز وصيف الدوري المصري، في مواجهة لن تكون سهلة على فريق أبناء باب سويقة.

الهلال السوداني ضد مولودية الجزائر

وفي دوري أبطال أفريقيا، أوقعت القرعة فريق الهلال السوداني في المجموعة الأولى رفقة شقيقه مولودية الجزائر، إضافة إلى مازيمبي الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني.

ويلتقي الفريقان العربيان في مواجهتين قويتين، ويهدف كل فريق لتحقيق أكبر عدد من النقاط في هاتين المباراتين، نظرًا لصعوبة المجموعة.

ووفقًا للسجلات، لم يلتق الفريقان من قبل في مباراة رسمية، لذا ستحمل المباراتان طابعًا خاصًا وأهمية قصوى بالنسبة إلى الهلال ومولودية الجزائر.

الرجاء ضد الجيش الملكي

أوقعت القرعة فريقي الرجاء والجيش الملكي المغربيين في المجموعة الثانية رفقة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومانياما الكونغولي.

وبعد صراع شرس بين الفريقين على لقب بطولة الدوري الموسم المنقضي، والذي انتهى بتفوق الرجاء بفارق نقطة، كذلك في نهائي كأس العرش الذي شهد انتصار بطل الدوري، ينتقل ذلك الصراع هذه المرة إلى دوري أبطال أفريقيا، في مجموعة يصنفها المحللون أنها الأقوى هذا الموسم.

وبالنظر إلى السجلات، نجد أن الفريقين التقيا في 131 مواجهة، كان الفوز حليف الرجاء فيها في 44 مباراة، مقابل 33 للجيش الملكي، فيما تسيد التعادل الموقف في 54 مباراة، وهو ما يدل على الندية الكبيرة التي تشهدها مواجهات الفريقين.

الصفاقسي ضد الرياضي القسنطيني

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لن تخل بدورها من المواجهات العربية، وإن كانت أقل من حيث العدد مقارنة بدوري أبطال أفريقيا، وأوقعت المجموعة الأولى فريق الصفاقسي التونسي في مواجهة الرياضي القسنطيني من الجزائر، بجوار سيمبا التنزاني وبرافوس دو ماكيس.

لم يسبق للفريقين أن التقيا في منافسات رسمية من قبل، لكنه من المتوقع أن تشهد المواجهتان فيما بينهما إثارة كبيرة، في ظل رغبتهما في العبور للدور المقبل في مجموعة قوية.

الزمالك ضد المصري

أما في رابع المجموعات، فيصطدم الزمالك حامل اللقب بشقيقه المصري البورسعيدي، في ثاني مواجهة عربية بوجود فريقين من نفس الدولة، حيث أوقعتهما القرعة أيضًا بجانب إنييمبا النيجيري وبلاك بولز.

وسبق أن التقى الزمالك نظيره المصري في 126 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الانتصار في 74 مباراة، مقابل 23 انتصارًا لصالح الفريق البورسعيدي، فيما حسم التعادل نتيجة 30 مباراة. ويرغب الزمالك في الثأر من المصري، بعدما خسر أمامه في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين.

تجدر الإشارة إلى أن نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قد عرفتا مشاركة 4 فرق عربية، فانتصر الأهلي على نظيره الترجي بنهائي دوري الأبطال، أما الزمالك فتفوق على نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكاف.