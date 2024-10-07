مدرب ألماني يستعد لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، مقربة من مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إدارة النادي برئاسة جيم راتكليف، أكبر المساهمين في ملكية النادي، بدأت في محادثات سرية مع أحد المدربين الكبار قبل إعلان مرتقب عن تعيينه خلفا للهولندي إريك تين هاج، الذي يقترب من الرحيل.

مدرب ألماني لخلافة تين هاج

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينج" الإنجليزية، المطلعة على كواليس فريق الشياطين الحمر إن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان السابق، هو الإسم الأكثر احتمالا لتعويض تين هاغ الذي قد يغادر منصبه مع أول مباراة لمانشستر بعد العودة من التوقف الدولي.

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع أستون فيلا يوم الأحد دون أهداف وهي المباراة الخامسة تواليا في كل المسابقات دون انتصار لفريق الشياطين الحمر.

ومنذ الفوز بسباعية كاملة أمام بارنسلي في الدور 32 من كأس الرابطة الإنجليزية يوم 17 سبتمبر الماضي لم يحقق رفاق ماركوس راشفورد أي فوز، إذ تعادلوا في 4 مباريات وخسروا لقاء واحدا.

توماس توخيل بدأ وضع خططه مع مانشستر يونايتد

وقالت الصحيفة إن توماس توخيل شارك بالفعل خطته الرئيسية لمانشستر يونايتد في "اجتماع سري" مع السير جيم راتكليف المالك المساهم في النادي.

وأضافت أن الاجتماع انعقد في مدينة موناكو، مضيفة أن مسؤولي مانشستر جددوا الاتصال مع توخيل، الذي تحدثوا معه في الصيف الماضي، بعد وقت قصير من رحيله عن بايرن ميونخ.

وأضافت "مانشستر إيفنينج": "لقد شارك توماس توخيل بالفعل خطته الرئيسية المستقبلية لمانشستر يونايتد في اجتماع سري مع مسؤولي النادي، وعلى رأسهم جيم راتكليف."

وزعمت المصادر ذاتها أن الاجتماع الذي أحيط بالسرية يأتي تمهيدا للإعلان عن تعيين المدرب الألماني على رأس الجهاز الفني للمان يونايتد.

تين هاج يقترب من الإقالة

وتعرض الهولندي إريك تين هاج لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد الهزيمة 3-0 أمام توتنهام في أولد ترافورد أواخر سبتمبر وهي الخسارة الثقيلة الثانية بعد تلك التي تجرعها الفريق أمام ليفربول بالنتيجة ذاتها.

ورغم أنه كان أكثر صلابة دفاعية على الأقل في التعادل 0-0 يوم الأحد في أستون فيلا، فإن مانشستر يونايتد قدم بداية موسم كارثية بالفعل، وتحت قيادة تين هاج فإن بداية الفريق في موسم 2024 ـ 2025، هي أسوأ بداية للنادي في البريمرليج منذ عام 1990.

ويحتل يونايتد حاليًا المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 نقاط فقط من مبارياته السبع الأولى فيما حقق تعادلين اثنين في الدوري الأوروبي آخرهما الخميس الماضي أمام بورتو البرتغالي (3 ـ 3) بهدف لقائده هاري ماجواير في الوقت القاتل.