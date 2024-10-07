وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقى بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبه عصر اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ونقل التجربة العمرانية المصرية لأشقائنا بالعراق، ومشاركة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.



ورحب المهندس شريف الشربيني، بالسفير قحطان طه خلف، والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بالعراق، وجاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وموضحًا أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية، لديها من الخبرات والإمكانات والمعدات والكوادر البشرية، ورؤوس الأموال، ما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للأشقاء بالعراق، كما أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية، من توطين أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وجاهزون للتصدير لأشقائنا فى العراق، والدول العربية والإفريقية.



وأشار الوزير، إلى أن هناك العديد من الملفات التى يمكن التعاون بشأنها، وخاصة فى ظل ما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواءً في مجال تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم مختلف شرائح المجتمع، وتنمية المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، ومشروعات مرافق مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، ومشروعات تحلية مياه البحر، لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية.



وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفنى فى مجالات التنمية العمرانية، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة، أو من خلال شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، بما يمتلكونه من إمكانات كبيرة وخبرات متراكمة نتيجة حجم المشروعات الكبير التى تم ويجرى تنفيذها في ربوع الدولة المصرية منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.



ودعا المهندس شريف الشربيني، السفير العراقى بالقاهرة، للمشاركة من خلال الدولة والشركات والمستثمرين من العراق، فى المنتدى الحضرى العالمى، والذى يمثل فرصة ومنصة لتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، وعقد لقاءات مع شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، والهيئات الحكومية المختلفة، على هامش المنتدى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية المختلفة، بما يتيح للوفود الاطلاع المباشر على التجربة العمرانية المصرية، حيث رحب السفير العراقى بالقاهرة بالمشاركة، متمنيًا لمصر النجاح والتوفيق في تنظيم هذا الحدث العالمى.



وأوضح السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة، أن رئيس الوزراء العراقي، مهتم بتعزيز تواجد ومشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى إنشاء الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، وغيرها من المشروعات التنموية.



وأكد السفير قحطان طه خلف، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ورغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية الرائدة، فى أبعادها المختلفة، وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، داعيًا شركات المقاولات المصرية للمشاركة فى معرض الاستثمار الذى سيتم تنظيمه بالعراق فى شهر نوفمبر المقبل، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الفرص المتاحة بدولة العراق، حيث أكد الوزير أنه سيتم نقل الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بقوة في هذه الفعالية.



وتم الاتفاق على التواصل بين المختصين من الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم السابق توقيعها، وتنظيم لقاء بين رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس اتحاد المقاولين العرب خلال زيارته الحالية لمصر.