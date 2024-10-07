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وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل منظومة النقل بالمدن الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف تشغيل منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب محمد رجائى، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندسة إيمان نبيل، المشرف على وحدة تنظيم النقل بالهيئة وأجهزتها، والمهندس سامى أبوزيد، مستشار الوزير لشئون النقل والطرق، ومسئولى شركة مواصلات مصر.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعى الداخلى والخارجى، لخدمة سكانها، وتغيير الثقافة بشأن وسائل النقل الجماعي، وتشجيعهم على استخدامها، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم وتوفير خدمات مميزة لسكان المدن الجديدة، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها.


كما أكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية لمستوى تشغيل وصيانة منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، لتقديم الخدمة للمواطنين على أعلى مستوى، واستمع للموقف الحالى من مسئولى شركة مواصلات مصر، والتحديات التى تواجه التشغيل، ومقترحات تطوير مستوى الأداء.
 

 الجدير بالذكر، أن هناك وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، تتولى، إعداد خطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى، وتحديد التصورات للوضع الحالى والمستقبلى مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى التى تقوم الوحدة بطرحها من خلال الهيئة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة للهيئة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التى توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة والقدرة على الإدارة، والتشغيل، وتدريبهم وفقًا لمهام وحدة تنظيم النقل.

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