أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

قال أحمد فتحي نجم منتخب مصر السابق إن مجموعة صن داونز الجنوب أفريقي هي الأصعب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما قال فتحي على هامش مشاركته في مراسم القرعة التي أجريت اليوم الاثنين بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية إن صن داونز سيلعب ضد ثنائي مغربي وهما الرجاء والجيش الملكي، "وهي مهمة صعبة".

وأشار إلى أنه يتمنى نهائيا مصريا للبطولة بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدا أن اللعب في دوري أبطال أفريقيا أمر يتطلب خبرات كبيرة ومهارات مميزة.

واعتزل فتحي كرة القدم الشهر الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع منتخب مصر والأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.



وأكد فتحي أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 هو الأغلى في مسيرته لأنه لعب في مركزه المفضل في وسط الملعب وتوج باللقب في يوم ميلاده.

ويتنافس صن داونز في المجموعة الثانية مع الرجاء والجيش الملكي إضافة إلى مانيما يونيون الكونغولي.

وأجريت اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والبطولة الكونفدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

ووقع الأهلي حامل اللقب، في المجموعة الثالثة، رفقة شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

فيما وقع بيراميدز ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الترجي التونسي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي ودجوليبا المالي.

أما صن داونز الجنوب أفريقي، فقد جاء في المجموعة الثانية، بجوار الثنائي المغربي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، ومانيما يونيون الكونغولي.

وشارك بسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024/2025 قائد منتخب غينيا نابي كيتا وأحمد فتحي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر.

الزمالك وبيراميدز بمجموعة واحدة الكونفيدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أقيمت ظهر اليوم الاثنين بالقاهرة عن تواجد نادي الزمالك على رأس المجموعة الرابعة، رفقة المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025 المدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

ومثل المصري بالقرعة إداريي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الثنائي أحمد منصور ومحمد العويلي.