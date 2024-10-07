الشهابي يتفقد شاطئ قادرون بدمياط الجديدة (صور)

زار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، شاطئ قادرون بمدينة دمياط الجديدة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور دكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وذلك فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

شاطئ قادرون يضم حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، وملعب كرة قدم، وساحات للأنشطة المختلفة ومبنى إداري

هذا وقد تفقد " المحافظ " الشاطئ واطلع على التجهيزات المخصصة به وفقًا لاشتراطات محددة،ليُصبح أول شاطئ يلبى احتياجات ذوى الهمم، ويتيح لهم ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث يضم حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، وملعب كرة قدم، وساحات للأنشطة المختلفة ومبنى إدارى، كما اطلع على خطة الجهاز لإقامة توسعات للشاطئ للمساهمة فى إتاحة المزيد من الأنشطة لذوى الهمم.

كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " الأنشطة الرياضية لذوى الهمم ، حيث تواصل " الدكتور أيمن الشهابى " مع ذوى الهمم وأعرب سعادته بالتواجد معهم اليوم، وأشاد بأدائهم الرياضى المتميز وتفوقهم بتلك الأنشطة.

محافظ دمياط يتابع انشطة شاطئ قادرون

محافظ دمياط يحتفل باليوم العالمى للمسنين

واحتفالا باليوم العالمى للمسنين، الذى يأتى فى الأول من أكتوبر من كل عام، شهد " محافظ دمياط " الفاعليات التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات رعاية المسنين، فى إطار تلك الاحتفالات والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى تضمنت إطلاق قافلة الخير لدار العيون، لتقديم الرعاية الطبية بتخصص أمراض العيون لكبار السن، وتوزيع أجهزة كهربائية على المسنين، حيث حرص " محافظ دمياط "على تقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واليوم العالمى للمسنين.

محافظ دمياط يلتقي بكبار السن ويتابع مشاكلهم

وبحث "محافظ دمياط" خلال زيارته مع مديرية التضامن الاجتماعي آلية تقديم المزيد من أوجه الدعم لكبار السن وأيضًا الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، حيث وجه بضرورة توحيد الجهود بالشراكة مع الجهات المختلفة لتقديم سُبل الدعم الممكنة للأسر من خلال إعادة تأهيل الأفراد وتنمية مهاراتهم، حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص ورفع مستوى معيشتهم، كما أكد أيضًا على ضرورة إعداد حصر بالفئات المستحقة لتقديم الدعم اللازم لها.