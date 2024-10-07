الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشهابي يتفقد شاطئ قادرون بدمياط الجديدة (صور)

محافظ دمياط يزور
محافظ دمياط يزور شاطئ قادرون بدمياط الجديدة

 زار  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، شاطئ قادرون بمدينة دمياط الجديدة،  رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور دكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وذلك فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

شاطئ قادرون يضم  حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، وملعب كرة قدم، وساحات للأنشطة المختلفة ومبنى إداري

 

هذا وقد تفقد " المحافظ " الشاطئ واطلع على التجهيزات المخصصة به وفقًا لاشتراطات محددة،ليُصبح أول شاطئ يلبى احتياجات ذوى الهمم، ويتيح لهم ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث يضم  حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، وملعب كرة قدم، وساحات للأنشطة المختلفة ومبنى إدارى،  كما اطلع على خطة الجهاز لإقامة توسعات للشاطئ للمساهمة فى إتاحة المزيد من الأنشطة لذوى الهمم.

كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " الأنشطة الرياضية لذوى الهمم  ، حيث تواصل " الدكتور أيمن الشهابى " مع ذوى الهمم  وأعرب سعادته بالتواجد معهم اليوم، وأشاد بأدائهم الرياضى المتميز وتفوقهم بتلك الأنشطة.

محافظ دمياط يتابع انشطة شاطئ قادرون

 

محافظ دمياط يحتفل باليوم العالمى للمسنين

 

واحتفالا باليوم العالمى للمسنين، الذى يأتى فى الأول من أكتوبر من كل عام، شهد " محافظ دمياط " الفاعليات التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات رعاية المسنين،  فى إطار تلك الاحتفالات والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى تضمنت إطلاق قافلة الخير لدار العيون، لتقديم الرعاية الطبية بتخصص أمراض العيون لكبار السن، وتوزيع أجهزة كهربائية على المسنين، حيث حرص " محافظ دمياط "على تقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واليوم العالمى للمسنين.

 

محافظ دمياط يلتقي بكبار السن ويتابع مشاكلهم

وبحث "محافظ دمياط" خلال زيارته مع مديرية التضامن الاجتماعي آلية تقديم المزيد من أوجه الدعم لكبار السن وأيضًا الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، حيث وجه بضرورة توحيد الجهود بالشراكة مع الجهات المختلفة لتقديم سُبل الدعم الممكنة للأسر من خلال إعادة تأهيل الأفراد وتنمية مهاراتهم، حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص ورفع مستوى معيشتهم، كما أكد أيضًا على ضرورة إعداد حصر بالفئات المستحقة لتقديم الدعم اللازم لها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أيمن الشهابي الفئات المستحقة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ذوي الهمم محمد خلف الله مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط محافظ دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتفقد مدرستى النور للمكفوفين والأمل للصم (صور)

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر

الصحة: استجابة 700 مريض للعلاج باستخدام برنامج بدائل الأفيونات لمكافحة الإدمان

ضحايا الحج

بعد أسبوع من طرحه، فيلم "رحلة 404" ضمن الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

العيد فرصة لاستعادة الحياة!

وزير الإسكان: تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بدمياط الجديدة

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

زغلول صيام يكتب: آه لو فيه عشرة زي رئيس إنبي في الأندية المصرية!

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية