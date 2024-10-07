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محافظ دمياط يتفقد مدرستى النور للمكفوفين والأمل للصم (صور)

محافظ دمياط يوزع
محافظ دمياط يوزع هدايا علي الطلاب

أجرى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية، إلى مدرستى النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع، بمنطقة شطا وذلك تزامنًا مع انطلاق خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم والأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وفى هذا السياق،، تفقد " محافظ دمياط "مدرسة النور التى تضم ٥٠ طالب وطالبة، واطمأن على مستوى التجهيزات بالمدرستين وتوافرها لخدمة الطلاب.

محافظ دمياط يوزع شنط وهدايا علي الطلاب

وقام محافظ دمياط ونائب المحافظ بوزيع هدايا عينية على الطلاب من مدرسة النور والأمل للمكفوفين والصم وضعاف السمع مقدمة من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، علاوة على توزيع شنط مدرسية مقدمة من المبادرة. 

محافظ دمياط يزور مدرستى النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع

ووجه " محافظ دمياط " الشكر إلى الجمعيات الأهلية المشاركة بهذه المبادرة، لتوزيع هدايا على الطلاب وإدخال الفرحة والسرور عليهم، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود، كما أشاد بما تقدمه المبادرة الرئاسية  " بداية جديدة لبناء الإنسان " من خدمات متكاملة للمواطنين بكافة المناطق تحقيقًا لمحاور التنمية البشرية. 

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