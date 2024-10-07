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أخبار مصر

الزراعة تتابع المحاصيل ومنظومة مكافحة الآفات بشمال سيناء

الزراعة تتفقد جهود
الزراعة تتفقد جهود مكافحة الآفات في شمال سيناء

 أجرى الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة تفقدية إلى محافظة شمال سيناء وعقد اجتماعا مع مهندسي ومديري إدارات المكافحة بمحافظة شمال سيناء بحضور المهندس جمال مصطفى مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وذلك لمناقشة أعمال المكافحة في هذه القطعة الغالية من الوطن وصرح بأن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والعيني والفني.

وأضاف رزق أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تقوم بدعم مديرية الزراعة لتأهيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما لإنتاج الطفيل كأحد وسائل المكافحة الحيوية في هذه الأرض البكر، على أن تقوم مديرية الزراعة بحصر المساحات والزراعات المستهدفة لمكافحة الحشرات حرشفية الأجنحة التي تصيب زراعات (الطماطم - ثمار البلح - ثمار الخوخ -....)، ووجه مهندسي المكافحة بضرورة التواصل مع المزارعين والإعداد لدورات توعوية في هذا الأمر.

 كما تقوم الإدارة بمتابعة وحصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء ومدى إمكانية الاستعانة بشباب القبائل بعد تدريبهم على عمليات حصر الإصابات ومكافحتها ووجه بأهمية توعيه النخالين بهذا الأمر بعقد دورات تدريبية، على أن تقوم المديرية بإرسال جدول تدريبي تنظم من خلاله الإدارة المركزية لمكافحة الآفات هذه الدورات مع العلم أن الإدارة قامت بتوفير المبيدات والأجهزة اللازمة لعمليات الحقن.

وأكد "رزق" أهمية إعادة تأهيل وتشغيل معمل النيماتودا كأحد الخدمات التي تقدمها المديرية للمزارعين وتقديم أي دعم فني وعيني لهذا المعمل.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أهمية التواصل مع المزارعين والتعرف على مشاكلهم وتسهيل أعمالهم.

وفي جولته توجه للمرور على عدد من الزراعات في بئر العبر وفي مناطق (أبو رياض – السبيل - الخروبة – الشلاق) بالعريش والشيخ زويد، للتعرف على احتياجات المزارعين وأهم الآفات التي تصيب محاصيلهم للتركيز عليها في الفترة القادمة وقال انه من المهم مشاركة مشايخ المجتمع السينائي في الوصول إلى المزارعين لإيصال كل ما هو جديد في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتقديم الدعم لهم، وأن المزارعين يشعرون بالفرحة والامتنان لبدء توفير الأسمدة آملين استمرار تواجدها.

وقال "رزق" إن وزير الزراعة داعم لكل قطاعات الزراعة بما يخدم الإنتاج الزراعي بكل صوره. وللاطمئنان على قواعد الجراد الصحراوي قام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور على بقواعد الجراد (قاعدة جراد العريش – قاعدة جراد الجورة – قاعدة جراد الحسنة). كما ذكر أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي فقط للوقوف على حالة القواعد واستعداداتها وأنه لا توجد أي مشاكل خاصة بالجراد في المنطقة في هذه الفترة.

وأنهى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات جولته في محافظة شمال سيناء وتوجه الى وسط وجنوب سيناء للمرور على الزراعات خصوصًا في التجمعات التنموية لتقديم أي دعم للمزارعين. مؤكدا على أن الأمن والأمان في سيناء ساهم في تطوير البنية الأساسية وزيادة التنمية الزراعية في كل ربوعها أرض الفيروز. 

الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محافظة شمال سيناء شمال سيناء طفيل الترايكوجراما

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