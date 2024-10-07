الإثنين 07 أكتوبر 2024
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محافظات

أهالي بئر العبد يستقبلون وزير النقل بالزغاريد والزي السيناوي (فيديو وصور)

أطفال سيناء يستقبلون
أطفال سيناء يستقبلون وزير النقل

استقبل العشرات من أهالي مدينة بئر العبد في شمال سيناء وزير النقل اللواء كامل الوزير بالزغاريد والزي السيناوي ملوحين بأعلام مصر.

وكانت محطة قطار بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء استقبلت قطار سيناء بعد توقف ما يقرب من 50 عاما بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل. 

 

 

وشهد الفريق كامل الوزير  وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين، ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة.

واستقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من الموانئ القريبة منها، في أول عبور لحركة نقل البضائع من موانئ شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان -بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.

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