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محطة السكة الحديد ببئر العبد تستعد لاستقبال أول قطار بعد توقف أكثر من 50 عاما (صور)

محطة القطر ببئر العبد
محطة القطر ببئر العبد

 تستعد محطة السكة الحديد بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لاستقبال أول قطار بعد توقف ما يقرب من 50 عاما، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.


محطة السكة الحديد ببئر العبد تستعد لاستقبال أول قطار  

 وشهد الفريق كامل الوزير  وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين، ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة.

 

 

 واستقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من الموانئ القريبة منها، في أول عبور لحركة نقل البضائع من موانئ شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.

 

واستعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان -بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.

 

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الفريق كامل الوزير وزير النقل بمحافظة شمال سيناء ببئر العبد تطوير خط الفردان خط الفردان -بئر العبد محافظة شمال سيناء

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