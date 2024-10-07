الزراعة: تسليم شهادات التخرج لـ14 مبعوثا من 11 دولة ببرنامج “التغيرات المناخية”

قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسليم شهادات التخرج لـ 14 مبعوثا من 11 دولة إفريقية في البرنامج التدريبي "التغيرات المناخية وتأثيرها على الآمن الغذائي".



ونقل "الصياد" تحيات وزير الزراعة إلى المشاركين في البرنامج التدريبي، وأشار أن ذلك يأتي في إطار تفعيل التعاون بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة.



وأشار إلى أن الدول المشاركة في البرنامج هي (أفريقيا الوسطي – تنزانيا – توجو – غينيا بيساو – كينيا – ملاوي – موزمبيق – الجابون – الصومال – الكونغو برازافيل – النيجر)، كما أكد على أهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الإفريقية، حيث تتمتع دول القارة بثروات طبيعية هائلة كفيلة بتحقيق الامن الغذائي لدول القارة اذا ما تم استغلالها بالشكل المناسب، وقدم الشكر إلى المركز الدولي للزراعة والعاملين به على ما يقدموه من مجهودات تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الإفريقية.



ومن ناحيته قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية إن انعقاد هذه البرامج بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يأتي في إطار استراتيجية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكليفات الصادرة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تحقيق ألأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية.



كما أشار إلى أن المركز المصري يبذل كل الجهد لتفعيل مبادرات التعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة التدريبية منها، والذي يأتي في إطار دور المركز الرئيسي في نشر الوعي الزراعي بدول قارة أفريقيا.



وأضاف أن الشق النظري للبرنامج التدريبي تضمن موضوعات تخص الإنذار المبكر ودوره في التكيف مع تغير المناخ وتطبيقات البيانات الزراعية المناخية والأرصاد الجوية الزراعية، وكذلك سيناريوهات تغير المناخ والنظام الزراعي الجديد فضلًا عن تقنيات الزراعة بدون تربة والزراعة الذكية والأمراض النباتية والحشرية في ظل الظروف المناخية، وكذا تأثير تغير المناخ على قطاع الإنتاج الحيواني وعلى الموارد المائية.

وأشار أن الشق العملي تضمن زيارات ميدانية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي (محطات الأرصاد الجوية – زراعة الأسطح – تدوير المخلفات العضوية ) ومحطة بحوث سخا لمشاهدة المحاصيل الحقلية وتكيف المناخ وزيارات لمزارع الرمان والبرتقال وحديقة أنطونيادس لمشاهدة نباتات الزينة وايضا زيارة لمراقبة البستان(زراعات محمية – صوب خيار وفلفل– مصنع مخصبات تربة ) ومزرعة (للإنتاج الحيواني بمشروع شباب الخريجين بالنوبارية).

ومن جانبها أشارت علياء أبو النجا وزير مفوض بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بأن هذه البرامج تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على مساعدة الدول الغفريقية في النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن أيضا تنفيذ بعض الجولات السياحية إلى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية، وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

وحضر الاحتفال ومراسم تسليم الشهادات المهندسة سهير الحفني. مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة وبعض ممثلي سفارات الدول الإفريقية المشاركة في البرنامج.