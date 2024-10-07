مجلس الشمس يكرم أعضاءه أبطال حرب أكتوبر (صور)

كرم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، مجموعة من الأبطال أعضاء الشمس الذين شاركوا في حرب 73، جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى انتصار اكتوبر المجيد الـ ٥١.

وحضر الحفل، المستشار محسن عبدالقادر أمين صندوق النادي، المحاسب تامر علي مستشار المجلس، الأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذي.

وأقيم الحفل على مسرح نادي الشمس، بحضور فرقة التخت العربي، التي أشعلت الأجواء بمجموعة من الأغاني الوطنية، خلال فقرات الحفل.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس كلمة قال فيها:" مصر مَرت بأعظم حربين في تاريخها، الأولى عام 73 بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والثانية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدحر حكم جماعة الإخوان.

وواصل:"نادي الشمس جزء من مصر، والتطور الذي يحدث هنا داخل النادي يحدث في مصر الحديثة بقيادة رئيسنا عبدالفتاح السيسي، والكل يرى ذلك أمام عينه".

وأضاف:"الأسبوع المقبل سيتم تجديد منتجع مرسى مطروح، والبدء في إنشاء البحيرة الصناعية، لدينا جمعية عمومية الجمعة القادمة بدعوكم للحضور ومناقشة مجلس الإدارة في كافة الأمور".

واختتم حديثه قائلا:"سيتم تحديث كل الأماكن داخل النادي وتطويرها حتى آخر يوم داخل النادي، لا يوجد شخص ينجح بمفرده، لدينا مجموعة من الرجال يعملون لصالح النادي وأعضائه.. النادي هيفضل كبير واللي جاي أفضل وأفضل".

وتم تكريم كلا من، الملازم ثروت محمد مختار، الشرطة العسكرية 949، المسئولة عن تأمين قائد القوات الجوية اللواء محمد حسني مبارك، عميد طبيب، أحمد حسن محمد بدوي، منقطة القناة في التل الكبير، عقيد طيار يحي محمد إبراهيم الحديدي، شارك في 8 طلعات ابتداء من أول يوم.

ولواء مهندس محمود محمد محمود، كبير مهندسين الفوج الثالث صواريخ مضادة بقيادة الجيش الثالث الميداني، ملازم أحمد سيد محمود السخاوي، قام ببناء قواعد الصورايخ بجميع مراحلها في حرب الاستنزاف.

وملازم إبراهيم أحمد محمد، اشترك في أكبر معركة دبابات وتم تكليفه لسد الثغرة بعد معركة الدبابات، الدكتور مدحت حسين محمد، سلاح الخدمات الطبية بالجيش الثالث الميداني كظابط بالنقاط الطبية، اللواء عمرو أحمد عزت، حصل على وسام الجمهورية طبقة ثالثة نوط الخدمة الممتازة.

واللواء فاروق عبدالحميد، كان يشغل منصب حرس الرئيس أنور السادات لمتابعة المعركة، وحاز على ميدالية عبور 6 أكتوبر، الرائد الوليد عبدالحكم العادل، شارك في حرب 73 وأصيب إصابة بالغة، وتم تكريمه بعدد من الأوسمة والانواط العسكرية.

واللواء طيار جلال محمد علي زكي، كانت أولى طلعاته ضرب مطار بلاعيم والنقاط البترولية لحرمان العدو من الإستفادة منهم، ملازم أول غبريال صبحي غبريال، شارك في سلاح الحرب الإلكترونية في كتائب الاستطلاع اللاسلكي وتحديد مدافع العدو، وعمل إعاقة لقطع اتصالاته اللاسلكية في المعارك.

والعميد رفعت عبدالمقصود إبراهيم، بدأ مع حرب الاستنزاف في يناير 1968، وقتها كان رتبة نقيب في الكتيبة 362، وظل في موقع الكتيبة حتى انتهاء الحرب، مجدي أحمد إسماعيل رحمه الله، شارك لمدة 6 سنوات في حرب النكسة والاستنزاف في أكتوبر المجيدة.

محسن محمد زكي، المسئول عن الإتصالات ومركز إنذار السرية العسكرية في كتيبة الدفاع الجوي، محمد عضنفر عبدالوهاب، مسئول عن توجيه الصواريخ على الطائرات، مجند في الدفاع الجوي كتيبة 434، الرائد ماهر كامل بدوي، مسئول عن جميع المطبوعات السرية والسري للغاية.

لواء أركان حرب حسين علي حسن، شارك في أعمال قتال الجيش الثالث الميداني كرئيس لفرع الكيمياء، وتم وضع صورته في بانوراما أكتوبر ضمن أبطال حرب 73، لواء مهندس محمد مصطفى أحمد، من أبطال حرب 73 ومصابي العمليات الحربية وحاصل على شهادة النوط العسكري من الطبقة الأولى.

وفي ختام الحفل وجه أبوزيد الشكر إلى أعضاء النادي الذين حضروا للإحتفال بذكرى النصر المجيد، والنشاط الثقافي والرياضي، وكافة العاملين بالنادي.