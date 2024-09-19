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رياضة

نادي الشمس يشكو طارق لطفي للجنة الأولمبية واتحاد اليد

أسامة أبوزيد، فيتو
أسامة أبوزيد، فيتو

تقدم  مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد بشكوى للجنة الأولمبية واتحاد كرة اليد  ضد طارق لطفى المسؤول عن  لجنة المدربين  باتحاد اللعبة لتعنته وتعمده وضع العراقيل أمام قيد مدربي اليد بنادى الشمس.

وقال الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى  الشمس إن طارق لطفى لجأ لاستخدام سلطاته بدون وجه حق بوضع العراقيل أمام اى شخص سواء كان مدربا أو لاعبا ينتمى لمنظومة اليد بالنادى بسبب إقالته من منصبه كمدير فنى للفريق بالشمس فى الموسم الماضي.

وشدد الدكتور أسامة أبوزيد على أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من طارق لطفي من شأنها تعكير صفو العلاقات الطيبة التى تجمع اتحاد اليد بأعضاء جمعيته العمومية من الأندية خاصة إذا ما كانت مبنية على تصفية حسابات شخصية.

وكشف رئيس نادي الشمس على أن الدكتور محمد الامين رئيس اتحاد اليد المحترم تفهم شكوى نادي الشمس ضد المسؤول عن اللجنة الفنية باتحاد اللعبة ووجه فورا بحل جميع مشاكل مدربي النادي الأمر الذى يستحق عليه الشكر لاستجابته السريعة لشكوى نادى الشمس.

وأشار أبوزيد إلى أن منظومة اليد دائما ما يشار إليها بالاحترافية فى التعامل وأن مثل تصرفات طارق لطفي من شأنها الإساءة لتلك المنظومة الإدارية اللى تحقق نجاحات على المستوى الدولى منذ سنوات طويلة.

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نادي الشمس طارق لطفي أسامة أبوزيد اتحاد كرة اليد

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