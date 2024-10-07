الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسكواش، نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

نور الشربيني، فيتو
نور الشربيني، فيتو

الإسكواش، تصدرت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الإثنين.

وجاءت نوران جوهر في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، وروان العربي في المركز الـ8، وأمينة عرفي في المركز العاشر.

التصنيف العالمي، فيتو

وشهدت المراكز من الـ11 وحتى الـ20 تواجد 5 لاعبات مصريات، حيث احتلت سلمى هاني المركز الـ11، وفيروز أبو الخير في المركز الـ13 وندى عباس في المركز الـ14، وفريدة محمد في المركز الـ17، وسناء إبراهيم في المركز الـ20.

وتوج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة باريس الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش.

وخطف مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا بطولة باريس للإسكواش من علي فرج المصنف الأول عالميًا بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7,  11-8 , 4-11 , 11-7، وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاسكواش منتخب الإسكواش نور الشربيني نوران جوهر هانيا الحمامي

مواد متعلقة

الإسكواش، علي فرج يتصدر التصنيف العالمي ومصطفى عسل في الوصافة

الإسكواش، سيطرة مصرية على ألقاب بطولة فرنسا المفتوحة

الإسكواش، مواجهة قوية بين عسل والشوربجي في نصف نهائي بطولة مصر الدولية

الإسكواش، علي فرج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مصر الدولية (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات صفقة انضمام لاعب ليفربول الإنجليزي السابق للزمالك

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية

منوعات

المزيد

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية