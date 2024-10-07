الإسكواش، نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الإسكواش، تصدرت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الإثنين.

وجاءت نوران جوهر في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، وروان العربي في المركز الـ8، وأمينة عرفي في المركز العاشر.

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وشهدت المراكز من الـ11 وحتى الـ20 تواجد 5 لاعبات مصريات، حيث احتلت سلمى هاني المركز الـ11، وفيروز أبو الخير في المركز الـ13 وندى عباس في المركز الـ14، وفريدة محمد في المركز الـ17، وسناء إبراهيم في المركز الـ20.

وتوج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة باريس الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش.

وخطف مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا بطولة باريس للإسكواش من علي فرج المصنف الأول عالميًا بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7, 11-8 , 4-11 , 11-7، وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.