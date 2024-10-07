الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ورشة عمل بالمصرى الديمقراطي عن الدعم العيني والنقدي غدا

ورشة عمل المصرى،فيتو
ورشة عمل المصرى،فيتو

يعقد الحزب المصرى الديمقراطى، غدا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “أيهما افضل الدعم النقدى أم العينى ؟وتأثير كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية”. 

محاور ورشة عمل المصرى الديمقراطى 

وقالت الكاتبة منى الشماخ،الامين العام المساعد وامين الاعلام بالحزب ان ورشة العمل سوف تناقش عدد من المحاور الهامة التى تتعلق بالدعم العينى ودورة فى توفير نوع من الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل الى جانب التعرف على الاليات المطلوبة لتطبيق الدعم النقدى

المشاركون بورشة عمل المصرى الديمقراطى 

وتابعت ان ورشة العمل سوف يشارك بها عدد من المتخصصين والنواب والسياسيين منهم الدكتور محمد سالم،امين الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى والدكتور مدحت نافع،الخبير الاقتصادىومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية السابق،الدكتور احمد علاء فايد،استاذ مساعد السياسات العامة والباحث المشترك بمنتدى البحوث الاقتصادية،النائب محمود سامى نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ،الدكتورة رانيا عبد النعيم،استشارى الحماية الاجتماعية   
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المصري الديمقراطي رئيس الحزب المصري الديمقراطي نواب الحزب الدعم النقدي الدعم العينى

مواد متعلقة

بعد فتح المناقشات حوله في "الحوار الوطني".. شروط استحقاق الدعم النقدي

رئيس الوزراء: نواجه أكثر من تحد ونعمل على بناء الداخل.. وتمكنا من توسيع الرقعة السكانية لـ 12%.. والتحول إلى الدعم النقدي مطروح للحوار الوطني

مفيش صرف عيش ولا تموين، أسباب تحرمك من الدعم النقدي (فيديو جراف)

وزير التموين يستمع إلى مقترحات النواب بشأن ملف الدعم النقدي

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات صفقة انضمام لاعب ليفربول الإنجليزي السابق للزمالك

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية

منوعات

المزيد

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز...تعرف على مجموعات دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية