ورشة عمل بالمصرى الديمقراطي عن الدعم العيني والنقدي غدا

يعقد الحزب المصرى الديمقراطى، غدا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “أيهما افضل الدعم النقدى أم العينى ؟وتأثير كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية”.

محاور ورشة عمل المصرى الديمقراطى

وقالت الكاتبة منى الشماخ،الامين العام المساعد وامين الاعلام بالحزب ان ورشة العمل سوف تناقش عدد من المحاور الهامة التى تتعلق بالدعم العينى ودورة فى توفير نوع من الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل الى جانب التعرف على الاليات المطلوبة لتطبيق الدعم النقدى

المشاركون بورشة عمل المصرى الديمقراطى

وتابعت ان ورشة العمل سوف يشارك بها عدد من المتخصصين والنواب والسياسيين منهم الدكتور محمد سالم،امين الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى والدكتور مدحت نافع،الخبير الاقتصادىومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية السابق،الدكتور احمد علاء فايد،استاذ مساعد السياسات العامة والباحث المشترك بمنتدى البحوث الاقتصادية،النائب محمود سامى نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ،الدكتورة رانيا عبد النعيم،استشارى الحماية الاجتماعية

