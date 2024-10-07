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ثقافة وفنون

كودي رودز نجم wwe يشارك في موسم الرياض

كودي رودز، فيتو
كودي رودز، فيتو

يشارك نجم المصارعة الحرة wwe  كودي رودز في موسم الرياض في نسخته الجديدة، المفترض انطلاقه يوم 12 أكتوبر الجاري في المملكة العربية. 

 كودي  رودز يشارك في موسم الرياض 

ويشارك كودي رودز في موسم الرياض في نزال ضد البطل جينتر علي لقب  كروان  جول 

أيام قليلة تفصل المملكة العربية السعودية على انطلاق الحدث الترفيهي موسم الرياض في نسخته الجديدة والتي المفترض انطلاقها يوم 12 أكتوبر الجاري في المملكة أرينا.

موسم الرياض  

ويشهد موسم الرياض عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكة، بالإضافة إلى حفلات عديدة لعدد من المطربين منهم عالميون مثل المغنية العالمية سيارا والمطرب العالمي  busta  Rhymes.

 

افتتاح موسم الرياض 

 

وأعلنت الشركة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة أسعار التذاكر التي تبدأ من 100 ريال سعودي.

ويشهد افتتاح موسم الرياض في نسخته الجديدة، نزال بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل بين أرتور بيتر بيف وديمتري بيفول.

ويشهد حفل الافتتاح، حفلا غنائيا كبيرا بين المطربة العالمية سيارا والمطرب العالمي busta Rhymes.

سيارا تفتتح موسم الرياض في السعودية

المطربة سيارا، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 وأسمها الحقيقي سيارا برنسيس هاريس وهي ممثلة ومنتجة وعارضة أزياء ونشأت في تكساس، وكان الظهور الأول لها في عام 2004 من خلال تقديمها لأغنية اللوحة رقم واحد بالإضافة إلي انطلاق ألبومها الأول في نفس العام وفي عام 2005 أنتجت أغنيتين، وهناك منهما أغنية وباعت ثلاثة ملايين في الولايات المتحدة.

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