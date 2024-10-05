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ثقافة وفنون

تفتتح موسم الرياض، معلومات عن المغنية العالمية سيارا

المطربة سيارا، فيتو
المطربة سيارا، فيتو

تفتتح الفنانة العالمية سيارا موسم الرياض في نسخته الجديدة والذي من المفترض انطلاقة بالمملكة العربية السعودية يوم 12 أكتوبر الجاري والذي يتضمن العديد من الفعاليات في مختلف المجالات.

سيارا تفتتح موسم الرياض في السعودية

المطربة سيارا، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 وأسمها الحقيقي سيارا برنسيس هاريس وهي ممثلة ومنتجة وعارضة أزياء ونشأت في تكساس، وكان الظهور الأول لها في عام 2004 من خلال تقديمها لأغنية اللوحة رقم واحد بالإضافة إلي انطلاق ألبومها الأول في نفس العام وفي عام 2005 أنتجت أغنيتين، وهناك منهما أغنية وباعت ثلاثة ملايين في الولايات المتحدة.

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