نجاة سائق من حادث انقلاب سيارة بترعة الرمادي في الأقصر (صور)

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الرمادي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وأنقذت العنايه الالهيه سائق السيارة من الموت المحقق، والذي كان في طريقه للعودة إلى منزله بناحية المحاميد قبلي.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الرمادي ناحية كوبري الفارسية بمركز إسنا ونجاة سائق السيارة يدعى سلام محمد عبدالرحمن، 33 عاما، مقيم ناحية المحاميد قبلي بدائرة أرمنت، والتي تحمل لوحات «ص ق س 6367».



ونجحت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة من مياه ترعة الرمادي بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.