مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وقع نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024-2025

الزمالك ضد بلاك بولز 28 نوفمبر 2024

إنييمبا ضد الزمالك 8 ديسمبر 2024

الزمالك ضد المصري 15 ديسمبر 2024

المصري ضد الزمالك 5 يناير 2025

بلاك بولز ضد الزمالك 12 يناير 2025

الزمالك ضد إنييمبا 19 يناير 2025

مجموعات كأس الكونفدرالية

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).