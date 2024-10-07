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رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

وقع نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024-2025

الزمالك ضد بلاك بولز 28 نوفمبر 2024

إنييمبا ضد الزمالك 8 ديسمبر 2024  

الزمالك ضد المصري 15 ديسمبر 2024  

المصري ضد الزمالك 5 يناير 2025  

بلاك بولز ضد الزمالك 12 يناير 2025  

الزمالك ضد إنييمبا 19 يناير 2025

مجموعات كأس الكونفدرالية 

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).

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