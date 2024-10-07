مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية
وقع نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين.
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024-2025
الزمالك ضد بلاك بولز 28 نوفمبر 2024
إنييمبا ضد الزمالك 8 ديسمبر 2024
الزمالك ضد المصري 15 ديسمبر 2024
المصري ضد الزمالك 5 يناير 2025
بلاك بولز ضد الزمالك 12 يناير 2025
الزمالك ضد إنييمبا 19 يناير 2025
مجموعات كأس الكونفدرالية
المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).
المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).
المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).
المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).