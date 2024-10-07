الإسكواش، علي فرج يتصدر التصنيف العالمي ومصطفى عسل في الوصافة

الإسكواش، تصدر علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الإثنين.

وجاء مصطفى عسل في المركز الثاني، وكريم عبد الجواد في المركز الخامس، ومازن هشام وطارق مؤمن في المركزين السادس والسابع.

التصنيف العالمي للإسكواش، فيتو

وشهدت المراكز من الـ11 وحتى الـ20 تواجد 4 لاعبين مصريين، حيث احتل يوسف سليمان المركز الـ11، وفارس الدسوقي في المركز الـ14 وعلي أبو العينين في المركز الـ15، ويوسف إبراهيم في المركز الـ17.

وتوج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة باريس الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش.

وخطف مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا بطولة باريس للإسكواش من علي فرج المصنف الأول عالميًا بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7, 11-8 , 4-11 , 11-7، وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.