حبس عاطلين بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بأوسيم
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في أوسيم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ضبط بحيازتهما كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائهما.
القبض على المتهمين بالجيزة
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية من المخدرات بين عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، و2 سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
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