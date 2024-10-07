الإثنين 07 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تباشر التحقيق في سقوط عامل من سقالة في العجوزة

مصرع عامل، فيتو
مصرع عامل، فيتو

 باشرت نيابة الجيزة التحقيق في سقوط عامل من أعلى سقالة، أثناء أداء عمله بإحدى المباني في العجوزة، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال المعاينة أن عامل سقالة أثناء أداء عمله بمبنى، اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف.

 

سقوط عامل من ارتفاع بالعجوزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من ارتفاع بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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