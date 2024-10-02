الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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مدير تعليم دمياط يشيد بانتظام الدراسة في مدارس كفر البطيخ (صور)

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع سير عملية التعليم

قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، وذلك للاطمئنان على انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 /2025.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الجديدة وكفر البطيخ الاعدادية بنين وكفر البطيخ الإبتدائية الحديثة وكفر البطيخ الإبتدائية المشتركة والمهندس عاطف سليم بنون وعاطف سليم بنات.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها:  "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وكيل الوزارة حريص علي التواصل مع الطلاب

غريب: حريص على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية وقام بإختبار العديد من التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للاطمئنان على مستوى التلاميذ.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالجهود المبذولة من قبل بكر عيد، مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية، وقيادات الإدارة، ومديري المدارس، مؤكدًا أنهم يعملون بجد وكفاءة لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

غريب يتابع سير العملية التعليمية بمدارس كفر البطيخ

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وأنها تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.

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