وزير الصحة: تراجع معدل الإنجاب لـ 2.5 لكل سيدة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، عن تراجع معدل الإنجاب لكل سيدة، ليصل إلى 2.5 لكل سيدة، بعدما كان 2.8.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، لعرض بيانا لوزير الصحة حول خطة وسياسات وزارته فى الفترة المقبلة.

وقال عبد الغفار، إن ذلك التراجع فى معدل الإنجاب جاء نتيجة جهود الحكومة فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية.

خالد عبد الغفار: تقديم خدمات طبية عالية الجودة

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، ومن المستهدف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

وأعلن وزير الصحة، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، متابعا:" تسجيل 5.4 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبد الغفار، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 276 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا، بتكلفة 51 مليار جنيه، مؤكدا أنه تم تفعيل التحول الرقمى فى كافة الإجراءات فى المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.