شيخ قبيلة سيناوي: وصول القطار لسيناء إنجاز كبير للدولة (فيديو)
قال الشيخ حميد منصور شيخ بقبيلة السماعنة في سيناء أن وصول القطار إلى سيناء إنجاز كبير للدولة المصرية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتنمية سيناء.
ومن المقرر أن تستقبل محطة قطار بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء قطار سيناء بعد توقف ما يقرب من 50 عاما بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين، ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة.
واستقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من الموانئ القريبة منها، في أول عبور لحركة نقل البضائع من موانئ شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان -بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.
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