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أخماد حريق محدود بكلية التمريض جامعة الإسكندرية دون إصابات (بث مباشر)

حريق محدود بكلية
حريق محدود بكلية التمريض جامعة الإسكندرية

شهدت كلية التمريض بجامعة الإسكندرية،  حريقا هائلا بداخل مبنى الكلية بمنطقة سموحة شرق المحافظة دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح. 

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فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد لحظة السيطرة على النيران بداخل مبنى الكلية والتلفيات الناتجة من اشتعال النيران.

 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية إخطار يفيد بنشوب حريق هائل بداخل مبنى كلية التمريض بجامعة الإسكندرية على الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية بمعدتهم لمكان الحريق والدفع بسيارات الإطفاء والاسعافات لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع.

أكدت الدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، أنه نشب صباح اليوم حريق محدود بأحدى قاعات الكلية بالدور الثانى

 وأشارت الى أنه تم إبلاغ أجهزة الحماية المدنية والتى بدورها قامت بالسيطرة علي الحريق الذي نشب بسبب حدوث ماس كهربائى، ولا توجد أي خسائر بشرية، وتوجد تلفيات مادية محدودة مكان الحريق.

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حريق كلية التمريض

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