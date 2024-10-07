البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع الجاري.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 32045 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 39667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% عند مستوى 13895 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 7667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 10940 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% عند مستوى 3247 نقطة.