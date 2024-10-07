الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع الجاري.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  1.02% عند مستوى 32045 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18%  عند مستوى 39667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% عند مستوى 13895 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 10940 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% عند مستوى 3247 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اسعار العملات الدوريات العالمية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

بريكس تتحول من مجرد شعار إلى فرصة كبيرة لدعم الأعضاء.. انضمام مصر يفتح الباب أمام ماليزيا وتايلاند.. والصين تسعى لجذب حلفاء أمريكا

ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة.. إنشاء قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويدها.. وإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يترتب عليها إزالة الأشجار

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الأضحى، وقف مؤقت للحرب بجنوب غزة، تفاصيل انقلاب سيارة بترعة المريوطية، مواجهات نارية بـ يورو 2024

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

هشام آمنة: زراعة 3 ملايين شجرة خلال العام المالي الجاري بتكلفة 98 مليون جنيه

وزير الري ومحافظ الفيوم يناقشان الموقف المائي بالفيوم

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

قرعة الكونفدرالية، الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة

مجموعات قوية في الكونفيدرالية وصدام مصري مثير

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الحكومة ترفض رقابة البرلمان على الصندوق السيادي: ليس بوابة خلفية لبيع الأصول

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

لحظة هروب آلاف الإسرائيليين إلى أوكرانيا، والنشطاء: المستوطنون يؤسسون وطنهم البديل (فيديو)

منوعات

المزيد

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تعرف على مجموعات الكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية