ترتيب مبيعات السيارات السيدان خلال 8 أشهر

السيارات السيدان، كشف الاميك مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات السيدان المتوسطة الحجم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، والتي شهدت تراجعا كبيرا عن العام الماضي.

ترتيب مبيعات السيدان متوسط الحجم خلال 8 شهور



ووفقا لما أعلنه الأميك تقرير مجلس معلومات السيارات ترتيب مبيعات السيارات السيدان في مصر وهي كالتالي:-



1- سيارات بيجو 508 بعدد 39 سيارة وحصة 66%.



2- سيارات ألفاروميو جوليا بعدد 18 سيارة وحصة 30%.



3- سيارات هوندا أكورد بعدد سيارة واحدة.



4- سيارات تويوتا كامري بعدد سيارة واحدة.





وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات، أكثر سيارة سيدان متوسطة حجم مبيعًا بمصر تمثلت في بيجو 508 ومبيعاتها في 8 شهور كاملة بلغت 39 سيارة فقط بينما الثانية سيارات ألفاروميو جوليا ومبيعاتها 18 سيارة فقط والمتنافسين في هذه الفئة بمصر تراجعوا بصورة كبيرة في الأعداد حيث لا يوجد طلب كبير عليها حاليًا بسبب ارتفاع سعرها المبالغ فيها علي عكس فترة كانت تتواجد فيها بقوة منافسة بين سيارات بيجو 508 وسيارات أوبل انسجنيا وسيارات هيونداي سوناتا.