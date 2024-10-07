"أميك": تراجع مبيعات الأتوبيسات في السوق المصري

استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات “أميك”، اجمالي مبيعات الأتوبيسات في السوق المصري خلال اول 8 اشهر من العام الجاري والتي بلغت نحو 4202 سيارة مقابل 5,043 سيارة بتراجع بلغ 17%.

ووفقا لما ذكره تقرير مجلس معلومات السيارات، تراجعت مبيعات أتوبيسات التصنيع المحلي 25% تقريبًا وبلغت 2804 أتوبيس مقابل 3,713 أتوبيس في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة 5% ووصلت الي 1,398 أتوبيس بدلًا من 1330 أتوبيس في العام الماضي.





اجمالي ترتيب الأتوبيسات بمصر



واوضح تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات شركات الأتوبيسات بصورة عامة بمصر لتشمل كل الفئات كالتالي:

1- سيارات تويوتا بعدد 1,392 أتوبيس وحصة 33%.

2- سيارات شيفروليه بعدد 999 وحدة وحصة 24%.

3- سيارات جولدن دراجون بعدد 704 أتوبيس وحصة 17%.

4- سيارات كينج لونج بعدد 464 وحدة وحصة 11%.

5- سيارات ميتسوبيشي بعدد 183 وحدة وحصة 4.4%.

6- سيارات فوتون بعدد 164 وحدة بحصة 4%.

7- سيارات مرسيدس بعدد 148 وحدة وحصة أقل من 4%.

8- سيارات سوزوكي بعدد 83 مركبة بحصة 2%.

9- سيارات فولفو بعدد 57 مركبة وحصة 1.4%.

10- سيارات هيونداي بعدد 6 مركبات بحصة 0.1%.



ترتيب السيارات الفان في 8 شهور بمصر

وتصدرت شركات السيارات الفان في مصر الشركات التالية في 8 شهور:

1- سيارات شيفروليه بعدد 635 سيارة وحصة 88.%

2- سيارات سوزوكي بعدد 83 مركبة وحصة 12%.



ترتيب مبيعات الميكروباص في مصر

وجاءت أكثر شركات الميكروباص مبيعًا في 8 شهور بمصر كالتالي:

1- سيارات جولدن دراجون بعدد 704 ميكروباص بحصة 37%.

2- سيارات تويوتا بعدد 579 ميكروباص وحصة 30%.

3- سيارات كينج لونج بعدد 464 ميكروباص بحصة 24%.

4- سيارات فوتون بعدد 164 ميكروباص وحصة 9%.

