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أخبار مصر

إزالة عشرات الأبنية والتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة (صور)

التعديات على الأراضي
التعديات على الأراضي الزراعية،فيتو
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نفذت محافظة الجيزة حملات مكثفة أسفرت عن إزالة العديد من المنشآت والمباني المخالفة في مختلف مراكز المحافظة، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكدت المحافظة أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات عليها، وضبط المخالفين للقانون.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه تم إزالة جمالون على مساحة 1400 متر مربع ومنشأة مخالفة على مساحة 10 قيراط بقرية أبو صير بالبدرشين.
 

كما  تم إزالة منشأة مخالفة على مساحة 120 مترًا بقرية بني سلامة، وأخرى على مساحة 300 متر بقرية وردان بمنشأة القناطر، بالإضافة إلى إزالة منشأة مخالفة بقرية الشنباب على مساحة 1000 متر مربع، وحالتي بناء مخالف على مساحة 280 مترًا بقرية المنصورية.
 

وفي أطفيح تم إزالة تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق وحدة كفر قنديل، وإزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر قنديل بقرية الصالحية على مساحة 70 مترًا، كما تم إزالة منشأة مخالفة وسور من البلوك على مساحة 3 قيراط بقرية طهما بالعياط
 

وأشادت محافظة الجيزة بجهود الأجهزة المعنية في تنفيذ هذه الحملات، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات للقانون، وحث المواطنين على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء.

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