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محافظ الجيزة: تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية (صور)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 أكد المهندس عادل النجار  محافظ الجيزة تقديمه كافة سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، مؤكدًا على تنظيم العديد من القوافل العلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة للمناطق النائية لإتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة افتتح قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.
 

 وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لافتًا إلى أهمية قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة خاصة مصابي الحوادث والحالات الحرجة استكمالًا لدور المستشفى الهام  . 

كما افتتح محافظ الجيزة وحدة طب الأسرة بالبشاير بمدينة ٦ أكتوبر والمجهزة على أعلى مستوى لتضاف إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمواطني المدينة  . 
 

تقديم خدمات متكاملة بقسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي

 ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية أن قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ يساعدهم فريق من التمريض مُدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية وغيرها من التدخلات الطبية. 

وحضر الافتتاح محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية ٦ أكتوبر ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.

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