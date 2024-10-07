ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة والمخالفة بالجيزة

نفذت إدارة تموين المنيرة بمحافظة الجيزة حملة مكثفة لضبط المخالفات التجارية وحماية حقوق المستهلكين، وقد أسفرت الحملة التي قادتها صفية حسني، مدير الإدارة، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وغير المطابقة للمواصفات.

وتم خلال الحملة ضبط 5 أجولة دقيق بلدي بنسبة استخلاص أقل من المسموح به، و644 علبة سجائر مختلفة الأنواع، مهربة ومجهولة المصدر، و590 كيس تبغ مهرب ومجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين جنح ضد مصنعين للملابس لعدم حيازتهم الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.

وأكدت إدارة التموين بالمنيرة استمرارها في شن الحملات الرقابية على مدار الساعة، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجاري.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على حقوقهم.