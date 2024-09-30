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حوادث

ضبط تاجر بتهمة النصب على مواطنين في 620 ألف جنيه بسوهاج

ضبط تاجر ينصب على
ضبط تاجر ينصب على المواطنين فى سوهاج

ضبطت مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد، تاجرا بدائرة مركز البلينا لقيامه بالنصب على شخصين بدائرة مركز جرجا، والاستيلاء منهم على  620 ألف جنيه.

 ضبط تاجر يستولى على أموال المواطنين بالنصب 

وكان اللواء صبرى عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو حمدي م م ع- سن 65 عامل – وآخر– مقيمان دائرة مركز جرجا  بتضررهما من المدعو  محمد ا م  سن 58 تاجر ومقيم  دائرة مركز البلينا لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 620.000 " ستمائة وعشرون ألف جنيهًا على سبيل توظيفها إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها. 
 

المتهم تعهد برد المبلغ 
وأفادت التحريات بصحة الواقعة وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابها وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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