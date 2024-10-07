تحرير محاضر لبيع أسطوانات غاز أعلى من السعر الرسمي في العمرانية (صور)

نفذت إدارة تموين العمرانية حملة تموينية مكثفة أسفرت عن نتائج إيجابية في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

وقاد الحملة خالد أبو حجر، مدير إدارة تموين العمرانية، بالاشتراك مع فريق عمل متكامل، حيث تمكنوا من ضبط العديد من المخالفات التجارية.

و تم خلال الحملة ضبط عدد من المحلات التجارية التي تقوم ببيع سلع بأوزان أقل من الوزن المذكور على العبوة، كما تم تحرير 7 محاضر لضبط سلع غذائية لا تطابق المواصفات القياسية المطلوبة، بالإضافة إلى ضبط محل تجاري لم يقم بمراجعة أرصدته بشكل دوري.

تم كذلك تحرير محضرين لمحل تجاري يعمل بدون ترخيص، ومحل تجاري لا يمتلك سجلًا تجاريًا، كما تم ضبط مخبزين لا يلتزمان بشروط النظافة الصحية.

وتم أيضا تحرير محضرين لبيع أسطوانة غاز منزلية وأخرى تجارية بأسعار أعلى من السعر الرسمي.



وأكدت إدارة تموين العمرانية على استمرارها في شن الحملات الرقابية على مدار الساعة، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على حقوقهم.