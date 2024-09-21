السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا.

 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو برتقال بلدى من 3 إلى 8 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 14 جنيها إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 30 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  9. تراوح سعر المانجو من 15 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
  10. تراوح سعر الرمان من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
txt

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

txt

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو اسعار البطيخ سعر البطيخ سعر المشمش سعر البرقوق سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب موقع فيتو سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 4 جنيهات في سوق العبور

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

البرتقال البلدي يبدأ من 4 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

وزير الصحة عن إصابات النزلة المعوية بأسوان: مبالغة كبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع

وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة بشأن أزمة النزلات المعوية في أسوان

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

في ذكرى وفاة طنطاوي الثالثة. كل ما تريد معرفته عن علاقة السيسي والمشير

منوعات

المزيد

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

المزيد
الجريدة الرسمية