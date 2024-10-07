طرح البوستر الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما" تمهيدا لعرضه بالسينمات 6 نوفمبر
طرحت الشركة المنتجة لفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لانطلاق عرض الفيلم في دور السينما المصرية ابتداء من يوم ٦ نوفمبر 2024.
مشاركة فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان الجونة
ويأتي ذلك بعد إعلان مشاركة الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر ٢٠٢٤.
قصة فيلم رفعت عيني للسما
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات، ويعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.
أبطال فيلم رفعت عيني للسما
الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.
واستضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.
مهرجان كان السينمائي
وكان الفيلم قد حصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.
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