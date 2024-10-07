إنذار بغلق وحدات سكنية تستخدم كمحال تجارية بمركز ناصر في بني سويف

قام شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر ببني سويف، بتنفيذ جولة ميدانية على المحال التجارية بمدينة ناصر، في إطار الحرص على تنظيم النشاطات التجارية وضمان التزام المحال بالتراخيص القانونية.

إنذار بغلق وحدات سكنية تستخدم كمحال تجارية ببني سويف

وخلال الجولة، تم إصدار إنذارات بالغلق للمحلات التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى تجاري أو من سكني إلى إداري دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك حفاظًا على النظام العام داخل المدينة.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية دلاص، حيث تمت إزالة حالة تعدٍ بالبناء في قرية طحابوش، مع متابعة أعمال النظافة في القرية.

كما تم تمهيد وتسوية مداخل ومخارج طحابوش، ورفع التراكمات ونقلها إلى المقلب العمومي. بالإضافة إلى ذلك، شملت الجهود رش المدخل الغربي والطريق الجديد من مدخل نجع الديب وحتى عزبة مطاوع، في إطار تحسين البنية التحتية وتجميل المنطقة.

وفي قرية بهبشين، استمرت جهود الوحدة المحلية في إزالة التعديات، حيث تم ردم أساس أرض تابعة للأوقاف، ضمن الجهود المستمرة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات وضمان استغلالها بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، رصد المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات من أولويات المرحلة الحالية، مؤكدًا على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز.