إنجاز تاريخي بالدوريات الأوروبية، عمر مرموش يحطم رقما صامدا منذ 67 عاما

نجح الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تحقيق إنجاز تاريخيّ غير مسبوق للاعبين العرب بأوروبا، وذلك منذ 67 عامًا بعد ظهوره المبهر أمام بايرن ميونخ مساء أمس الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وانتهى لقاء قمة الجولة السادسة من الدوري الألماني بين نادي آينتراخت فرانكفورت وضيفه نادي بايرن ميونخ بالتعادل بنتيجة ( 3-3 ) التي تحدث للمرة الثالثة في تاريخ اللقاءات بين الفريقين بعد سبتمبر 1991 وأكتوبر 1994.

رقم عمر مرموش التاريخي في الدوريات الأوروبية

وأصبح النجم عمر مرموش أول لاعب عربي يسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات من سباق أحد الدوريات الخمسة الكبرى وذلك منذ 67 عامًا عندما حقق الجزائري رشيد مخلوفي الرقم ذاته مع نادي سانت إيتيان الفرنسي في موسم 1957/1956 كأعلى حصيلة لهداف عربي في 6 لقاءات من بداية الموسم.

وبات مرموش رابع لاعب أفريقي يسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات من الموسم في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

تألق عمر مرموش أمام بايرن ميونخ

وقاد مهاجم منتخب الفراعنة آينتراخت فرانكفورت، لتعادل مثير أمام بايرن ميونخ 3-3 في مباراة قوية ومشوقة.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء، لكن عمر مرموش خطف التعادل لفريق فرانكفورت في الدقيقة 22، وساهم مرموش في صناعة الهدف الثاني لفرانكفورت، بعد أن مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوغو إيكيتيكي في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 90 +4 عاد مرموش للتألق مجددا بهدف ثان في رصيده الشخصي وثالث لفريقه لينتزع نقطة ثمينة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده في المركز الأول إلى 14 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ صاحب المركز الثاني أما آينتراخت فرانكفورت فقد انفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.