افتتاح مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزي (فيديو)
افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي.
وشهد الافتتاح جولة تفقدية قام بها المحافظ شملت مختلف أقسام المستشفى، حيث اطلع على التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة التي ستعمل على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية هذا المشروع في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
من جانبه، أعرب مدير المستشفى عن شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقليل فترات الانتظار، وتقديم رعاية طبية عاجلة وفعالة.
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