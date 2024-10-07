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رياضة

ريال مدريد يخطط لحسم صفقة مدوية لتعويض غياب كارفاخال

كارفاخال، فيتو
كارفاخال، فيتو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضا رسميا للتعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال الميركاتو الشتوي المقب.

يأتي ذلك من أجل إيجاد حل لسد الفراغ الذي سيتركه غياب لاعبه داني كارفاخال الذي تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال مباراة فياريال.

وهزت إصابة النجم داني كارفاخال، مساء السبت الماضي، في مباراة ريال مدريد وفياريال الأوساط الكروية الإسبانية بعد ثبوت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وغيابه بين 8 و10 أشهر وفقا للمعطيات الأولية.

وغادر كارفاخال (32 عاما) ملعب سانتياغو بيرنابيو في الوقت بدل الضائع بعد التحام قوي مع لاعب وسط فياريال؛ ما تسبب في إصابته بالتواء حاد في ركبته اليمنى أدى إلى قطع في الرباط الصليبي فيما أظهرت مقاطع فيديو اللاعب الإسباني وهو يصرخ من شدة الألم.

ألكسندر أرنولد يعوض كارفاخال 

وقالت صحيفة "أس" إن ​ريال مدريد​ يفكّر جديا في التعاقد مع نجم ​ليفربول​، ​ترينت ألكسندر أرنولد​، خلال فترة الانتقالات الشتوية أي في شهر ديسمبر المقبل، لتعويض ​داني كارفاخال​ بسبب غيابه طويل الأمد.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، يمتلك ريال مدريد حاليًا 6 مدافعين فقط في المراكز كلها؛ ما سيجعل خط الدفاع هاجسا كبيرا بالنسبة إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مضيفة أن ألكسندر أرنولد هو الخيار الأفضل للنادي الملكي لتعزيز الفريق في شهر ديسمبر 2024.

وكانت تقارير إخبارية مقربة من ريال مدريد كشفت عن وجود محادثات بين إدارة الفريق الملكي والدولي الإنجليزي، حتى قبل تعرض كارفاخال للإصابة؛ إذ كان ألكسندر أرنولد واحدا من أهداف الريال في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن الإصابة المفاجئة لكارفخال ستدفع الفريق إلى تسريع المفاوضات للعثور على البديل المناسب للاعبه.

ووفقا لما أورده تقرير نشرته شبكة "ريليفو" بدأ ريال مدريد في إجراء اتصالات مع ترينت ألكسندر أرنولد منذ فترة ليست بالقصيرة وذلك قبل  نهاية عقده في يونيو 2025،

يشار إلى أن إدارة ريال مدريد قررت تمديد عقد داني كارفاخال بعد يوم واحد من إصابته الخطيرة وذلك حتى يونيو 2026.

 وكان مقررا أن ينتهي عقد  كارفاخال في يونيو المقبل.

 

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