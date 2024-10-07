المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل زميله بسبب خلافات على مبلغ مالي بمنطقة السلام.



تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح، وبالانتقال والفحص، أفاد شهود الواقعة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.