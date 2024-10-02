المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل عامل بالزاوية الحمراء
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل، في مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة بمنطقة الزاوية الحمراء.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من أحدي المستشفيات يفيد باستقبالها شابا به جرح في كتفة، على الفور توجهت قوة من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين.
وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عامل بمخبز ووقعت بينه وبين شخصين مشاجرة، تطورت إلى قيام أحدهم بضربه بسلاح ابيض فسقط غارقا في دمائه وتم نقله إلى المستشفى.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهما لهما وتبين ان لهما معلومات جنائية.
وبمواجهتهما اعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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