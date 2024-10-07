قرار قضائي ضد متهم بالاتجار في الشادو بالجيزة

جدد قاضي المعارضات في الجيزة حبس تاجر مواد مخدرة، عثر بحيازته على كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

القبض على المتهم في الجيزة

وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.



وعقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.