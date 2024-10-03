تجديد حبس عاطل عثر بحيازته على مخدر الآيس في كرداسة
جدد قاضي معارضات محكمة شمال الجيزة، بحبس عاطل عثر بحيازته على مخدر الآيس في كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على 28 كيسا من مخدر الآيس، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من المخدرات، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.
ضبط عاطل بتهمة حيازة المخدرات بكرداسة
تمكنت قوات الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من المخدرات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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