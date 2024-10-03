الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل عثر بحيازته على مخدر الآيس في كرداسة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات محكمة شمال الجيزة، بحبس عاطل عثر بحيازته على مخدر الآيس في كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على 28 كيسا من مخدر الآيس، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.


إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

 

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من المخدرات، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

 ضبط عاطل بتهمة حيازة المخدرات بكرداسة

 

تمكنت قوات الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من المخدرات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قاضي معارضات محكمة شمال الجيزة الجيزة كرداسة

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

كرة اليد، الأهلي يفوز على برشلونة في مباراة تاريخية ويحصد برونزية مونديال الأندية

رسميا، كاف يحدد تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

السيسي لـ بن زايد: وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

ممدوح عباس منتقدا كثرة احتفالات الزمالك بالسوبر: لعب عيال والسكوت من ذهب

منوعات

المزيد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أستاذة فيزياء وخبيرة في أنظمة الطهي.. كلوديا شينباوم أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

المزيد
الجريدة الرسمية