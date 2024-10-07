في ذكرى نصر أكتوبر، ملامح من حياة الفريق مدكور أبو العز مؤسس القوات الجوية المصرية

في تاريخ الأمم قادة كان لهم تأثير على الكثيرين، وربما غيروا التاريخ من هؤلاء القادة الفريق مدكور أبو العز مؤسس القوات الجوية المصرية قبل وعقب حرب 5 يونيو 67.

قاد هذا البطل سلاح الجو المصري لضرب العدو الإسرائيلي في سيناء بعد 40 يوما فقط من النكسة وبعد أن ضربت إسرائيل الطائرات والمطارات.

و خلال السطور التالية تقدم فيتو معلومات عن هذا القائد الذي خلد اسمه في سجل التاريخ بحروف من نور.

ملامح من حياة الفريق طيار مدكور أبو العز

ولد الفريق مدكور أبو العز في قرية كفر سعد بدمياط في 11 مارس 1918، التحق بالكلية الجوية في سن صغيرة ليصبح أصغر ضابط طيار في تاريخ القوات الجوية المصرية.

_وفي 1956 أصبح مدير الكلية الجوية وظل كذلك حتى أُبعد عنها في 1963 لخلافه مع المشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري حول تأمين الطيران المصري على الأرض ببناء ملاجئ وحصون للطائرات.

وعقب إعفائه من منصبه قام الرئيس جمال عبد الناصر تعيينه محافظًا لأسوان حتى وقوع حرب 67 عندما وجهت القوات الجوية الإسرائيلية ضربة جوية مركزة صباح 5 يونيو عرفت باسم العملية (موكد) ضد الطيران المصري الموجود على الأرض وضد مطاراته وقواعده الجوية، قضت هذه الضربة الجوية على سلاح الجو المصري وأخرجته مبكرًا من الحرب وكانت من الأسباب الرئيسية لانتصار إسرائيل الساحق في حرب يونيو.

قيادة القوات الجوية

الاشتباكات الجوية في 15 يوليو 1967 حيث أعاد عبد الناصر اللواء طيار مدكور أبو العز إلى الخدمة كقائد للقوات الجوية المصرية في 11 يونيو، الذي بدأ من فوره في إعادة بناء القوات الجوية المدمرة عبر بناء الدشم والحصون ورفع المستوى التدريبي للطيارين ونجح في شن أول غارة جوية مصرية على قواعد القوات الإسرائيلية في سيناء المحتلة في 14 يوليو 1967 بعد أربعين يومًا من هزيمة 67.

_ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ مدكور ابو العز ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ 250 ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻫﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ طائرات القوات الجوية المصرية، وبعد مرور 40 يومًا من الضربة الجوية التى استهدفت طائرات مصر الحربية نجح فى الرد على الاستفزازات الإسرائيلية للجنود والمقاتلين المصريين بتوجيه ضربة جوية استهدفت طائرات العدو، حيث اتبع أسلوب الطيران المنخفض واستهدف فيها ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭ ومراكز قياداته وتشكيلاته فى سيناء، دون أن تفقد قواتنا الجوية طائرة واحدة فى هذه الطلعة الناجحة.

_ظل مدكور أبو العز في منصبه حتى عزله عبد الناصر في 2 نوفمبر 1967 مستبدلًا إياه باللواء مصطفى شلبي الحناوي.

_ تهديد دايان أن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه ديان طالب برأسه وتوعده بالقتل في حديث متلفز كما هددت جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية بحرق قريته في دمياط.

_ بعد خروجه من الخدمة آثر الفريق أبوالعز الابتعاد وعاد إلي قريته ميت أبو غالب وعندما جاء موعد انتخابات مجلس الشعب فوجئ الفريق مدكور أبوالعز بالناس أثناء قيامه بجولة استطلاعية تطالبه بدخول الانتخابات وبالفعل قام بترشيح نفسه في دائرة كفر سعد ونجح باكتساح ليدخل برلمان عام 77 وكان عضوًا بارزًا وعندما قام الرئيس السادات بحل المجلس رفض العودة إليه مرة أخري قائلًا: لقد تعرضت للحل مرة ولن أترك لأحد أن يقرر أن يحلني مرة أخري في إشارة منه إلي قرار حل المجلس.